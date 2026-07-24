После ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по портам Одесса, Измаил и Николаев Киев лишится снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии