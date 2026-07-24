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Раскрыта важная особенность ударов России по украинским портам

Раскрыта важная особенность ударов России по украинским портам

После ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по портам Одесса, Измаил и Николаев Киев лишится снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

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