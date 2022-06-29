С артиллеристами общевойсковой армии ВВО в Приморском крае проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем

С артиллеристами общевойсковой армии ВВО в Приморском крае проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем

Боевые стрельбы велись по полноразмерным мишеням, имитирующим бронированную технику и инженерные укрепления условного противника.

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