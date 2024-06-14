Три жителя Бурятии попали в больницу после дегустации антифриза

ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев Три жителя Бурятии оказались в больнице после того, как выпили антифриз. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Агапова.
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