Антонов: Посольство РФ в США весь день получало соболезнования после теракта

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов поделился информацией о том, что на протяжении всего дня 23 марта дипломатическая миссия непрерывно получала соболезнования в связи с терактом, который был совершен в подмосковном «Крокус Сити Холле».