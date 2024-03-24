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Антонов: Посольство РФ в США весь день получало соболезнования после теракта

Антонов: Посольство РФ в США весь день получало соболезнования после теракта

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов поделился информацией о том, что на протяжении всего дня 23 марта дипломатическая миссия непрерывно получала соболезнования в связи с терактом, который был совершен в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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