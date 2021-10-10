Политолог Дубови заверил, что отставка Курца не отразится на судьбе «Северного потока – 2»

Отставка канцлера Австрии Себастьяна Курца не повлечет никаких последствий для газопровода «Северный поток — 2», заявил научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.
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