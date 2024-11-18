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Газета «Культура»

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«Риголетто» номер тринадцать: в Большой вернулась самая брутальная из опер Верди

«Риголетто» номер тринадцать: в Большой вернулась самая брутальная из опер Верди

Большой театр показал «Риголетто» Джузеппе Верди, третью оперную премьеру 249-го сезона. Гендиректор ГАБТа Валерий Гергиев в беседе с журналистами пообещал, что на вверенной ему сцене в обозримом будущем будет идти не меньше десяти опер великого итальянца.

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