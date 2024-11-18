«Риголетто» номер тринадцать: в Большой вернулась самая брутальная из опер Верди

Большой театр показал «Риголетто» Джузеппе Верди, третью оперную премьеру 249-го сезона. Гендиректор ГАБТа Валерий Гергиев в беседе с журналистами пообещал, что на вверенной ему сцене в обозримом будущем будет идти не меньше десяти опер великого итальянца.