Холодильник Samsung черный - Донецк - 55 000 руб

Холодильник Samsung RB31FERNDBC — двухкамерная модель с нижним расположением морозильной камеры. Общий объём составляет 339 литров, из них 231 литр приходится на холодильное отделение, а 108 литров — на морозильное.
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