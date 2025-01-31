У Трампа строят планы перехвата ядерных ракет лазерными спутниками, а китайцы – подземный «Пентагон»

Британская Financial Times пишет, что инициированный президентом США Дональдом Трампом проект системы ПРО «Железный купол» предусматривает перехват вражеских ядерных ракет с помощью сети спутников, оснащенных лазерами.
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