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У Трампа строят планы перехвата ядерных ракет лазерными спутниками, а китайцы – подземный «Пентагон»

У Трампа строят планы перехвата ядерных ракет лазерными спутниками, а китайцы – подземный «Пентагон»

Британская Financial Times пишет, что инициированный президентом США Дональдом Трампом проект системы ПРО «Железный купол» предусматривает перехват вражеских ядерных ракет с помощью сети спутников, оснащенных лазерами.

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