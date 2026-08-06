Telegraph: Гражданский самолет упал в США из-за работы военных глушилок GPS

Медицинский самолет в США потерпел крушение в середине мая из-за испытания в этом районе экспериментального военного оборудования, подавляющего сигнал GPS, сообщает The Telegraph со ссылкой на отчет о происшествии.
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