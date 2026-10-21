Вопрос станет одним из ключевых на предстоящем саммите ЕС — Канада, который пройдет 29-30 октября, а также на встрече руководства ЕС с чиновниками из Лондона 20 ноября.
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