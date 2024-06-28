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Крымское информационное агентство

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Жительница Судака извинилась за поддержку ВСУ

Жительница Судака извинилась за поддержку ВСУ

Ранее Ларису Мохнакову из села Солнечная Долина задержали за публикации в социальной сети Facebook записей с поддержкой ВСУ и дискредитацией российской армии.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Сколько можно принимать глупые, детские извинения за предательство родины от великовозрастных детин, все равно какого пола и возраста, даже если им под 90. Враг остается врагом, только может притаиться, стать ждуном, чтобы навредить в свое время
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