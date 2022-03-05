Почему у нас болит поясница: антропологи знают ответ

Боль в пояснице донимает практически каждого. Чтобы ее не было, рекомендуют больше двигаться, но почему у нас в принципе болит эта часть спины, а у других животных — нет? Scott Williams Боли в пояснице у людей возникли из-за нашего образа жизни.
Боль в пояснице донимает практически каждого. Чтобы ее не было, рекомендуют больше двигаться, но почему у нас в принципе болит эта часть спины, а у других животных — нет? Scott Williams Боли в пояснице у людей возникли из-за нашего образа жизни.
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