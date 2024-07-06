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Петербургский дневник

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В День «Зенита» перед входом на выставку «Мой Петербург» скопилась огромная очередь

В День «Зенита» перед входом на выставку «Мой Петербург» скопилась огромная очередь

Выставка проходит в историческом парке «Россия-моя история» Чтобы попасть на в павильоны выставки, где сегодня проходит первый День «Зенита», нужно выстоять очередь, сообщает корреспондент «Петербургского дневника» с места.

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