Учёные заявили, что в свежевыжатых соках слишком много сахара

Новое исследование учёных из University of Toronto, опубликованное на портале JAMA Pediatrics, говорит о том, что диетическая кока-кола может быть более полезной альтернативой фруктовому соку для детей, страдающих избыточным весом.
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