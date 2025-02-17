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Небензя: новые условия окончания конфликта будут хуже для Украины, чем Минские соглашения

Небензя: новые условия окончания конфликта будут хуже для Украины, чем Минские соглашения

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что новые условия окончания украинского конфликта окажутся гораздо менее благоприятными для Киева, чем минские договоренности.

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