РИА Новости: российские штурмовики нашли цех по сборке дронов в Дзержинске ДНР

Штурмовик 51-ой армии Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным "Каскад" рассказал РИА Новости, что на одной из позиций украинских войск в Дзержинске российские военные обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе.
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