Билл Гейтс назвал лучшие книги 2024 года

Билл Гейтс подводит итоги года / © Gates Ventures По мнению предпринимателя, лучшей книгой об искусственном интеллекте стала работа «Грядущая волна» (The Coming Wave) Мустафы Сулеймана о влиянии новых технологий на современный мир.
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