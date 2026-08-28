Число жертв наводнения в Непале превысило 500 человек

Число погибших из-за наводнения в Непале превысило 500 человек. По последним данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, обнаружены тела 538 погибших, ещё 977 человек числятся пропавшими без вести.
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