Верховный лидер Ирана: Запад должен «исчезнуть» с Ближнего Востока

С призывом «исчезнуть» с Ближнего Востока обратился к Западу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после массированного ракетного удара Ирана по Израилю в своем выступлении на митинге в поддержку Корпуса стражей исламской революции в Тегеране, 2 октября сообщает Telegraph.