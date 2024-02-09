Кареглазую девушку в зеленой шапке пятый день ищут в Новосибирске

Приметы Александры: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Александра Решетникова была одета в светло-бежевый пуховик ниже колен с белым капюшоном, синие джинсы, черные унты и зеленую шапку.
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