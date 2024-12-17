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Если вы услышали одну из этих фраз, знайте, что вами манипулируют

Если вы услышали одну из этих фраз, знайте, что вами манипулируют

Возможно, человек делает это неосознанно. Однако из-за такой манеры общения жертва манипуляции теряет уверенность в себе, чувствует себя неполноценным, а в особо тяжелых случаях дело может дойти до депрессии.

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