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Киф о вылете «Торонто»: «Серия была равной, обидно, что мы не оказались на правильной стороне. Понравилось, как команда боролась за то, чтобы мы могли сыграть в 7-м матче»

«Лифс» проиграли в седьмом матче с «Бостоном» (1:2 ОТ) и уступили в серии со счетом 3-4. «Очевидно, что эта серия была очень равной.

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