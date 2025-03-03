Макрон и Стармер предложили ввести перемирие на Украине

Главы двух стран раскрыли европейский план по урегулированию конфликта.Эммануэль Макрон заявил, что вместе с Киром Стармером выдвинул предложение на месяц заключить перемирие в воздухе и на море в отношении энергоинфраструктуры.
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