Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зинаида
    При Ельцине уже это было.Принял беспроигры...
  • Владимир Тимошков
    Закрыть садовод и остальные помойки. Деньги на СВО! Азеров в баку всех! И ЭПГ переловить и товарным составом через Ар...Миллиардов доллар...
  • Eduard
    Конесно,он Президент для мира ровно ничего не делает!"Этот парень не х...

Макрон и Стармер предложили ввести перемирие на Украине

Макрон и Стармер предложили ввести перемирие на Украине

Главы двух стран раскрыли европейский план по урегулированию конфликта.Эммануэль Макрон заявил, что вместе с Киром Стармером выдвинул предложение на месяц заключить перемирие в воздухе и на море в отношении энергоинфраструктуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ф
Фил
Два дебила, это сила. 😅
Ответить
22 час.
наверх