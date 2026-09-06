В Японии предлагают переложить на Россию ответственность за Хиросиму и Нагасаки По мнению профессора японского университета Васэда и исследователя американских и брита.
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Совсем япошки с дуба рухнули!!!!! Хотя при опросе молодых японцев,на вопрос,кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки,те ответили,что русские!!!!!