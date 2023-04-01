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УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Такую женщину ты узнаешь постепенно… она как хороший французский парфюм — открывается не сразу, а шаг за шагом… каждый раз новой волной слов, чувств, эмоций…   Женщина-загадка…  Есть женщины-загадки…  Такую женщину ты узнаешь постепенно… она как хороший французский парфюм — открывается не сразу, а шаг за шагом… каждый раз новой волной слов, чувств, эмоций…   Она многогранна и неожиданна… в ней есть особый шарм, что-то парящее и неуловимое, что заставляет каждый раз удивляться, восторгаться, восхищаться…  Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь! Такая женщина может быть как серьезной, так и  дурашливой, игривой… она знает себе цену, и в тоже время очень добра и понимает других… она внешне яркая, идет по жизни твердой поступью, но в душе ранима, как маленькая девочка… она романтична, но всегда знает к чему нужно стремиться… очень проницательна, интуитивно чувствует твое настроение… в ней нет фальши, она само достоинство… Когда общаешься с такой женщиной, понимаешь, что перед тобой человек, излучающий счастье… она любит жизнь, радуется каждому ее мгновению… на все делает с любовью… и удивительным образом счастье и любовь передает окружающим… ты как будто ощущаешь вибрации, передаваемые тебе… я всегда представляю такую женщину с книгой в одной руке и розой — в другой… женщина-загадка, женщина-праздник, женщина-нежность… женщина-бриллиант, сияющая всеми своими необычными гранями…   СИЯТЕЛЬНАЯ женщина….

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