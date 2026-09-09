Помощь США Киеву после прихода к власти Дональда Трампа заметно снизилась. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
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