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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В правительстве Севастополя обсудили благоустройство воинских захоронений

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя обсудили результаты работ по уборке и благоустройству города в период подготовки к 9 Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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