В правительстве Севастополя обсудили благоустройство воинских захоронений

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя обсудили результаты работ по уборке и благоустройству города в период подготовки к 9 Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии