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«КАМАЗ» подписал контракт с Львом Потаповым

Футбольный клуб «КАМАЗ» подписал контракт с защитником Львом Потаповым, в этом сезоне футболист выступал за «Нефтехимик», проведя 9 матчей в Олимп-ФНЛ.

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