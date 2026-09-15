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Царьград

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Прокуратура Липецка передала дело 71-летней самокатчицы в суд

Прокуратура Липецка передала дело 71-летней самокатчицы в суд

В Липецкой области 71-летнюю женщину, управлявшую электросамокатом, обвиняют в наезде на 65-летнюю пенсионерку 17 августа 2024 года.

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