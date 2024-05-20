Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Дмитрий Медведев: К «Яндексу» есть вопросы

Дмитрий Медведев: К «Яндексу» есть вопросы

ДМИТРИЙ  МЕДВЕДЕВ «Яндекс» теперь российская компания? Источник фото: cont.ws Совсем нет. Возьмём сервис YandexGPT, который вмонтирован в умную колонку Алису (и за который надо платить, кстати).

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Комментарии
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Елена Захарова
Просто, необходимо ликвидировать Яндекс полностью. А вместо него, чисто русскую программу - специалистов у нас много. Объявить конкурс на лучшую программу, и вопрос будет решён. А то, не имея своих программ для компьютеров, электроники и т.д., показываем свою отсталость на весь мир.
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4 час.
Юрис Хартманис
Может этот Яндекс в окопы?пускай Родину научится любить
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4 час.
Алексей Перин
Гы....а теперь те же самые кто кричал &quot;долой гугел, посмотрите какой оне русофобъ&quot; вопят долой яндыксь..гы...ржу с вас, уроды....пользовался гугленотом и буду, а вы ще на мозилу и оперу пойдидытэ, тилькэ вы жэ и оттудова сольетесь, ущербные. С теми же проблемами. А, кстати, про мыло ру не забудьте, там то же те ещё уебанки сидят. Или вам ещё не приказали туда сереть?
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2 час.

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