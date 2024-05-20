Дмитрий Медведев: К «Яндексу» есть вопросы

Просто, необходимо ликвидировать Яндекс полностью. А вместо него, чисто русскую программу - специалистов у нас много. Объявить конкурс на лучшую программу, и вопрос будет решён. А то, не имея своих программ для компьютеров, электроники и т.д., показываем свою отсталость на весь мир.

Алексей Перин

Гы....а теперь те же самые кто кричал "долой гугел, посмотрите какой оне русофобъ" вопят долой яндыксь..гы...ржу с вас, уроды....пользовался гугленотом и буду, а вы ще на мозилу и оперу пойдидытэ, тилькэ вы жэ и оттудова сольетесь, ущербные. С теми же проблемами. А, кстати, про мыло ру не забудьте, там то же те ещё уебанки сидят. Или вам ещё не приказали туда сереть?