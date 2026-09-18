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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Европы по волейболу. 1/8 финала. Польша сыграет с Латвией, Германия против Болгарии, другие матчи

На чемпионате Европы по волейболу пройдут матчи 1/8 финала. Чемпионат Европы по волейболу Мужчины 1/8 финала 19 сентября Польша – Латвия – 16.

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