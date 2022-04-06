Ольга Фаткулина: «После отстранения двое иностранных коллег мне написали, поддержали. Одной из них была Бриттани Боу из США»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о поддержке от иностранных спортсменов после отстранения сборной России от международных соревнований.

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