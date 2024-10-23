Британия использует акваторию Чёрного моря для поставок оружия украинцам.Согласно сообщению, предоставленному посольством России в Великобритании, Британская сторона обеспечивает безопасность доставки вооружений для ВСУ через Чёрное море.
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