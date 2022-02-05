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Мантуров ознакомился с ходом строительства новейших ракетоносцев Ту-160М

Мантуров ознакомился с ходом строительства новейших ракетоносцев Ту-160М

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Казанский авиационный завод, где ознакомился с ходом работ по программе возобновления производства модернизированных ракетоносцев Ту-160М.

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