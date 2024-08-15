Forbes: Украина гонит в Курскую область экскаваторы, для русских они будут такой же целью, как танки

Фото: Global Look Press На Западе оценили численность войск, вторгнувшихся в «историческую» Россию, в 10 тысяч «штыков» Константин Ольшанский Украинские агрессоры перестали продвигаться вглубь Курской области и, похоже, начали окапываться, свидетельствуют многочисленные свидетельства западных журналистов.
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