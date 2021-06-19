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Трактор сгорел на поле в Карелии

Трактор сгорел на поле в Карелии

Огонь вспыхнул утром 18 июня в деревне Юргелица Олонецкого района — там загорелся трактор. В 9:55 на место происшествия привлекались пожарно-спасательное подразделение из Олонца (пять человек) и один доброволец из ДПК АО «Племсовхоз Мегрега».

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