Чего Си Цзиньпин ждет от  Инженерной академии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Инженерную академию Китая /ИАК/ раскрывать свою роль в качестве стратегической научно-технической силы государства и вносить более значимый новый вклад в достижение высокого уровня научно-технической самодостаточности и мощи.