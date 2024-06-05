Чего Си Цзиньпин ждет от  Инженерной академии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Инженерную академию Китая /ИАК/ раскрывать свою роль в качестве стратегической научно-технической силы государства и вносить более значимый новый вклад в достижение высокого уровня научно-технической самодостаточности и мощи.
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