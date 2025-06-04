Политика как он...
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Политика как она есть

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В Британии высказались о сравнившем НАТО с Наполеоном и Римской империей Рютте

В Британии высказались о сравнившем НАТО с Наполеоном и Римской империей Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте преувеличивает свою значимость, сравнивая альянс с Францией времен Наполеона и Римской империей.

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