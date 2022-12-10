Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Эмилиано Мартинес: «Ван Галу надо заткнуться. Он говорил, что если дойдет до серии пенальти – Нидерланды выиграют»

Эмилиано Мартинес: «Ван Галу надо заткнуться. Он говорил, что если дойдет до серии пенальти – Нидерланды выиграют»

Эмилиано Мартинес отреагировал на слова главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала. Вратарь сборной Аргентины высказался после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с «оранжевыми» (2:2, 4:3 по пен.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх