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В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников

В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Телефонные мошенники изобрели новую уловку для обмана граждан — теперь при совершении звонков они представляются сотрудниками Банка России (ЦБ РФ) и даже используют в своих «легендах» данные главы департамента информационной безопасности регулятора.

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