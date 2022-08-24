В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Телефонные мошенники изобрели новую уловку для обмана граждан — теперь при совершении звонков они представляются сотрудниками Банка России (ЦБ РФ) и даже используют в своих «легендах» данные главы департамента информационной безопасности регулятора.
Телефонные мошенники изобрели новую уловку для обмана граждан — теперь при совершении звонков они представляются сотрудниками Банка России (ЦБ РФ) и даже используют в своих «легендах» данные главы департамента информационной безопасности регулятора.
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