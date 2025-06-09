Смоленские студентки получили «золото» международного велотурнира

Состоязания в Японии собрали сильнейших трековых гонщиков мира, в том числе обучающихся в Смоленске спортсменов Представительницы Смоленского государственного университета спорта успешно выступили на международных соревнованиях по велосипедному спорту Japan Track Cup, получив, в том числе, медали высшей пробы.
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