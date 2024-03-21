Гаджиев назвал Минакова фаворитом боя, а Томпсона – ветераном

фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин Российский спортсмен Виталий Минаков является фаворитом предстоящего боя с британцем Оливером Томпсоном в рамках турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ", который пройдет в Москве 29 марта.
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