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Гаджиев назвал Минакова фаворитом боя, а Томпсона – ветераном

Гаджиев назвал Минакова фаворитом боя, а Томпсона – ветераном

фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин Российский спортсмен Виталий Минаков является фаворитом предстоящего боя с британцем Оливером Томпсоном в рамках турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ", который пройдет в Москве 29 марта.

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