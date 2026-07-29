Университет РОСБИОТЕХ выпустил иностранных студентов с B2 уровнем

Российский биотехнологический университет (Университет РОСБИОТЕХ) провел церемонию вручения сертификатов иностранным студентам, успешно завершившим программу довузовской подготовки и продемонстрировавшим владение русским языком на уровне B2.
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