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Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами

Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами

На недавних переговорах в Майами американская делегация в резкой форме дала понять Киеву, что Вашингтон не намерен идти на дополнительные уступки ради Украины.

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