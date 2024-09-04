Volkswagen вынуждена отказаться от 30-летнего обязательства не сокращать рабочие места. Профсоюзы и сотрудники против

Немецкий концерн Volkswagen заявляет, что из-за неблагоприятных условий в автомобильной промышленности компания должна отказаться от давнего обязательства по защите рабочих мест, действующего с 1994 года, которое запрещало увольнения до 2029 года.
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