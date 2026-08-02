Water-System Hacks Hit 7 States This Week, FBI Warns, As Trump Shoots Down Iran Theory Cyberattacks on municipal water systems were reported in at least seven states this week, according to a joint public service announcement from the FBI and the Environmental Protection Agency - and in some cases, the agencies say, the malicious activity actually degraded water operations.
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