Устройство за телевизором и после изъятия. Фото из материалов дела / © Минюст США ФБР арестовало 35-летнего инженера OpenAI Абдулрахмана Альфозана, которого обвиняют в установке скрытого записывающего устройства в переговорной компании в Сан-Франциско.
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