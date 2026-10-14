Устройство за телевизором и после изъятия. Фото из материалов дела / © Минюст США ФБР арестовало 35-летнего инженера OpenAI Абдулрахмана Альфозана, которого обвиняют в установке скрытого записывающего устройства в переговорной компании в Сан-Франциско.