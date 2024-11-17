Байден проигнорировал вопрос прессы об ударах ATACMS вглубь РФ

Действующий американский лидер Джо Байден отказался отвечать на вопрос представителей средств массовой информации о решении одобрить удары дальнобойным американским оружием по территории Российской Федерации, сообщает пресс-пул Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии