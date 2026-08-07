Индия ужесточила правила для соцсетей против дипфейков

Правила для социальных медиаплатформ по борьбе с дипфейками и другими созданными искусственным интеллектом синтетическими материалами, включая поддельные аудио-, видео- и текстовые материалы, ↩ ужесточило правительство Индии, сообщает 7 ↩августа Times of India.
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