Памятка по экономике (накануне выборов, но не только)

А недвижимость за бугром, а яхты и самолёты, а бесовство куршавельское, а вывод валюты в офшоры-это из какой экономики???

Житель Империи

Вот посмотрите- яйца! Появились в магазинах, не, не заморские, наши отечественные, любых категорий! Только цены уже другие, выше. И что это, разве не картельный сговор, значит опять какие-то твари не могут нажраться?