Политика как он...
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Политика как она есть

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Памятка по экономике (накануне выборов, но не только)

Так как скоро выборы и обязательно опять будут популистские обещания «раздать всем побольше всего», кого-то выгнать, что-то понизить или отменить и так далее, то считаю необходимым сделать небольшую напоминалочку по экономике.

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Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
А недвижимость за бугром, а яхты и самолёты, а бесовство куршавельское, а вывод валюты в офшоры-это из какой экономики???
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15 час.
Александр
В кто-то мешает хорошо жить? Может в зеркало посмотришься?
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Житель Империи
Вот посмотрите- яйца! Появились в магазинах, не, не заморские, наши отечественные, любых категорий! Только цены уже другие, выше. И что это, разве не картельный сговор, значит опять какие-то твари не могут нажраться?
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